Sicurezza: nuovo posto di Polizia all'ospedale di Lodi

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - E' diventato operativo il nuovo posto di Polizia all'ospedale Maggiore di Lodi. L'obiettivo di riattivare il presidio di polizia ospedaliero è stato realizzato in adesione alle direttive del Capo della Polizia che ha così voluto incrementare la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti.

Il questore di Lodi, quindi, con il direttore dell'Asst e con il coordinamento del prefetto, ha prima individuato i locali idonei e il personale formato che garantirà la presenza quotidiana di almeno un operatore dalle 8 alle 20 di tutti i giorni feriali.

Il Posto di Polizia dipenderà dalla Divisione anticrimine e agevolerà l'intervento dell'Autorità di Polizia qualora si rendesse necessario, per esempio, fornire una prima risposta alle vittime di atti di violenza, in particolare di quella contro le fasce più deboli della popolazione.

Gli operatori, con il coordinamento dell'Autorità giudiziaria, saranno anche incaricati di individuare quei fatti riconducibili al cosiddetto Codice rosso. (ANSA).