Sciopero dei trasporti, possibile blocco della metro dalle 18

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Viaggiano regolarmente fino alle 18 le linee metropolitane di Milano, che poi potrebbero fermarsi per lo sciopero nazionale proclamato da Slai Cobas e Cub, mentre invece è regolare la circolazione dei treni di Trenord in tutta la regione.

In città sono invece possibili, fanno sapere da Atm, l'azienda Trasporti Milanesi, rallentamenti e cancellazioni dei mezzi di superficie fuori dalle fasce di garanzia, ovvero dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio.

Sono previste deviazioni anche per i due cortei di oggi in occasione dell'8 marzo, quello studentesco transfemminista partito alle 9:30 in largo Cairoli e quello organizzato alle 18:30 con partenza da piazza Duca d'Aosta organizzato da Non una di meno. (ANSA).