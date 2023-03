San Siro, Sala: 'Non mollo, partita ancora tutta da gestire'

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Sulla vicenda del nuovo stadio "io sono ovviamente preoccupato ma non sono uno che molla quindi credo che sia ancora una partita tutta da gestire". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della intitolazione di un nuovo giardino all'8 marzo. "Intanto, tecnicamente, ad oggi, io non posso esprimere altre opinioni pubblicamente perché sto aspettando due cose. La prima è se le squadre, che tra loro avevano firmato un memorandum per il nuovo stadio vicino all'attuale Meazza, a questo punto mi dovessero segnalare che vogliono abbandonare quel percorso - ha aggiunto -. Poi se il Milan, come promesso, in tre settimane, presenta un progetto che sia più di una idea per La Maura.

Finché non avvengono queste due cose io non ho oggettivamente altro da dire". (ANSA).