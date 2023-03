Passanti accoltellati, l'aggressore resta in carcere

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Resta in carcere Rhasi Abrahman, il 23enne marocchino arrestato due giorni fa dalla Polizia per aver ferito con un coltellino sei passanti in una serie di rapine nelle vie attorno alla stazione Centrale di Milano. Lo ha deciso il gip milanese Lidia Castellucci che, accogliendo la richiesta del pm Maura Ripamonti, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, dopo l'interrogatorio a San Vittore di stamattina. Interrogatorio nel quale il giovane, accusato di rapina e lesioni (8 in totale le imputazioni per i vari episodi), ha solo parzialmente ammesso i fatti: "E' possibile che sia stato io, non lo so, non ricordo, avevo assunto tanto alcol e droga", ha spiegato, assistito dal legale Nicola D'Amore. (ANSA).