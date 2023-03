Lombardia, Fontana: 'Ancora da definire competenze assessorati'

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Sulla nuova giunta "non ci sono nodi, ci sono ancora da chiarire alcuni punti sulla delimitazione nelle competenze dei singoli assessorati, cose su cui abbiamo fatto degli approfondimenti perché su alcuni ambiti ci sono delle questioni tecniche che volevamo approfondire per essere sicuri che alcune si potessero fare o meno". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un incontro in Regione.

"Stasera ci troviamo a Roma, risolviamo e chiariamo questi ultimi punti e poi diremo i nomi. Domani ci sarà la comunicazione sulla Giunta" ha aggiunto. Alla riunione saranno presenti i responsabili regionali dei partiti, fra cui Daniela Santanché per Fdi, Fabrizio Cecchetti per la Lega e Licia Ronzulli per Fi. (ANSA).