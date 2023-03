Due rapine in zona Centrale a Milano

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - I carabinieri, impegnati nei servizi dedicati alla stazione Centrale, sono alla ricerca di due nordafricani che la scorsa notte avrebbero accerchiato e colpito alla testa con una bottiglia un camerunense di 30 anni, rapinandolo di 250 euro.

Sempre in zona Centrale un bangladese di 33 anni è stato rapinato del portafogli e dello smartphone.

I Carabinieri - spiegano i militari, che stanno mettendo in campo da mesi servizi ad alto impatto nella zona - sono intervenuti in forze già nella notte identificando numerosi soggetti ed acquisendo diversi filmati di videosorveglianza.

(ANSA).