Champions: Giroud "abbiamo meritato di passare il turno"

MILANO, 08 MAR - Esulta, Olivier Giroud, dopo la conquista dei quarti di finale di Champions del suo Milan. Dopo lo 0-0 con il Tottenham, il francese spiega: "Tanta roba.

Abbiamo meritato questo risultato, anche se all'andata avremmo potuto fare un gol o due in più. Ma anche oggi abbiamo avuto noi le occasioni più concrete", ha spiegato a Prime Video. "Io oggi ho giocato tanti palloni lontano dalla porta, provando a fare sponde per i miei compagni e non ho avuto tante occasioni per fare gol. Ma oggi era importante fare risultato".