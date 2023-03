A Milano inaugurato un parco dedicato all'8 marzo

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - A Milano da oggi c'è un nuovo parco intitolato all'8 marzo e quindi a tutte le donne, in un'area che è stata dismessa per molti anni nella zona di Porta Vittoria. Ad inaugurare la nuova area verde è stato il sindaco, Giuseppe Sala, che ha sottolineano come la toponomastica "non cambia i destini di una città ma segnala sentimenti e intenzioni. Il nostro sentimento politico è quello di continuare la battaglia necessaria perché le donne abbiano pari dignità, diritti e una parità vera". Accanto al nuovo parco sorgerà la Beic la nuova biblioteca europea di informazione e cultura e "mi chiedo quante donne ci lavoreranno - ha proseguito Sala - se saranno retribuite come gli uomini, se si sentiranno in condizioni paritetiche, questo è lo sforzo che va fatto e Milano deve indicare la via anche su questa battaglia".

Il parco 8 marzo ha circa 400 nuovi alberi, 2500 rose e oltre 4.800 arbusti da fiore e sempreverdi. I portali in acciaio che si incontrano lungo il percorso sono incisi con brani estratti da testi di milanesi eccellenti ispirati ai temi della cultura e della natura, da Alda Merini a Carlo Porta, da Antonia Pozzi e Dario Fo ad Alessandro Manzoni. L'area lettura restituisce l'immagine di una grande tastiera di computer dove i tasti divengono maxi sedute su cui ritrovarsi, lasciare, prendere e godersi i libri.

Il parco è stato realizzato dal gruppo Prelios con un investimento di circa 5 milioni di euro. "Aver realizzato un parco intitolato all'8 marzo, imperniato sui temi della cultura e della natura, che da largo Marinai d'Italia porta alla futura BEIC, è veramente fonte di orgoglio personale e di tutto il Gruppo Prelios", ha commentato l'amministratore delegato Riccardo Serrini. (ANSA).