A Milano due podcast per scoprire la storia delle Case Museo

Raccontare la città in un percorso culturale in più tappe che si snoda attraverso le quattro Case Museo di Milano. E' l'obiettivo dei due nuovi podcast ListenToMI e AscoltaMI per promuovere e far conoscere Museo Bagatti Valsecchi, Casa Museo Boschi Di Stefano, Villa Necchi Campiglio e Museo Poldi Pezzoli. I podcast si possono scaricare gratuitamente dal sito casemuseo.it e dalle principali piattaforme.

ListenToMI propone una serie di percorsi culturali rivolti ad un pubblico anglofono di futuri o potenziali turisti, attraverso podcast realizzati da Invisible Studio. Si tratta di un percorso a più voci con 21 ospiti d'eccezione per un viaggio tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura.

Il progetto AscoltaMi, dedicato ai nuovi cittadini e cittadine non madrelingua residenti a Milano, offre invece un audiotour didattico in sei tappe pensato come un'esperienza estesa, in grado di entrare in dialogo con i destinatari prima, durante e dopo la visita delle quattro Case Museo. Costruito ad hoc da "Aedo. Sperimentare culture" il format didattico è strutturato per l'apprendimento della seconda lingua.

"Le Case Museo milanesi sono scrigni di storia e bellezza, e rappresentano una ricchezza della nostra città", ha dichiarato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. I podcast "diventano guide prima, durante e dopo la visita alle Case Museo della nostra città, in una relazione che parte dalla dimensione digitale e virtuale per arrivare alla visita fisica e reale, in presenza", ha aggiunto l'assessore al Turismo Martina Riva.

