Pedone investito da autobus a Milano, grave in ospedale

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Un pedone di 49 anni è rimasto ferito in modo grave stamani dopo essere stato investito da un autobus in via Arici, all'angolo con via Padova, alla periferia di Milano.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Niguarda.

Sul posto, per ricostruire l'accaduto, sono interventi gli agenti della Polizia locale. (ANSA).