Passanti accoltellati, arrestato già autore di scippo a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Aveva un precedente per furto con strappo nel mese scorso il 23enne marocchino arrestato dalla Polizia di Stato a Milano per aver ferito con un coltellino sei passanti ieri pomeriggio a Milano.

E' ora nel carcere di San Vittore. Il bilancio delle aggressioni a scopo di rapina ai danni di passanti nei dintorni della stazione Centrale è di sei feriti, uno dei quali medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati trasportati in ospedale, due dei quali in gravi condizioni.

Il più grave è un uomo di 68 anni che ha cercato di difendere una coppia di fidanzati. (ANSA).