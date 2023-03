Legambiente, in Lombardia 24 impianti risalita sci dismessi

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - In Lombardia sono 24 gli impianti di risalita sciistici dismessi per assenza cronica di neve, fallimenti, crisi economica, fine 'vita tecnica' delle strutture poi non rinnovate e altri cinque sono temporaneamente chiusi, ma dal futuro incerto. Lo rileva Legambiente nel dossier Nevediversa 2023 dove illustra le condizioni di impianti da sci dismessi e abbandonati e analizza gli ingenti costi ambientali ed economici per sostenere il comparto sciistico con l'innevamento artificiale.

Queste installazioni spesso lasciano sul territorio ruderi delle stazioni di partenza e arrivo, piloni in cemento armato abbandonati, cavi in acciaio non rimossi, come nel caso per esempio dello skilift sul Monte Poieto, nel Comune di Selvino - Aviatico (Bergamo), dismesso addirittura negli anni '60, la seggiovia sul Monte Arera nel Comune di Oltre Il Colle - Zambia Alta (Bergamo) chiuso dal 2003, lo skilift sul Monte San Primo nel Comune di Bellagio (Como) fermo dal 2013 o l'ex Albergo degli sciatori a Moggio (Lecco) un eco-mostro costruito nel 1975 e dal 2019 in vendita.

Il cambiamento climatico sta avendo un forte impatto sulle destinazioni turistiche invernali a bassa e media quota. La durata del manto nevoso nell'anno si è accorciata e le temperature medie innalzate, con una prospettiva al 2050 di 3 gradi in più. Nell'inverno 2022-2023 l'aumento più elevato delle temperature medie in Lombardia è stato misurato nei comuni di Aprica e Teglio, entrambi in provincia di Sondrio: con 3,9 gradi. (ANSA).