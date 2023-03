Incendi: corto circuito in cantina, evacuato palazzo a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Gli abitanti di un palazzo nel centro di Milano sono stati evacuati a causa di un incendio scoppiato nella cantina dello stabile al civico 1 di via Piatti.

E' accaduto poco dopo le 14.30 di oggi, quando è stato dato l'allarme per il fumo proveniente da una cabina elettrica. I vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti e hanno messo l'area in sicurezza, invitando i condomini a uscire a titolo precauzionale. Non si registrano feriti, l'unico che ha riportato una lieve intossicazione è un elettricista che era a lavoro sul quadro elettrico. La strada, che incrocia la centralissima via Torino, è stata chiusa per consentire l'intervento dei tecnici ma poco dopo la circolazione è ripresa normalmente e i condomini sono rientrati a casa. (ANSA).