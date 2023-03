8 Marzo: il MaxiBasket a supporto delle nuove generazioni

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Giocare a pallacanestro ma anche, se non soprattutto, tramandare alle nuove generazioni le proprie esperienze e sviluppare progetti socio-culturali e di inclusione. E' questa la missione per cui la Nazionale Fimba femminile di maxi-basket over55 si riunirà a Catania l'11 e il 12 marzo, proprio a pochi giorni dalla Festa della Donna: da una parte l'esigenza di preparare gli Europei di giugno ad Albufeira, in Portogallo, con l'aggiunta al roster del centro Polina Tzekova, vincitrice di un anello WNBA, per puntare ad una medaglia; dall'altra l'occasione di organizzare una grande festa della pallacanestro, con un momento di riflessione e ascolto tra le azzurre del maxi-basket e le atlete del mini-basket, come supporto in un momento delicato della crescita umana, oltre che una partitella mista.

E' in questa ottica infatti che si sta muovendo la "Nazionale over" che nel recente passato ha già collaborato all'organizzazione di un convegno sulla 'violenza di genere' con il sostegno della Liba di Charly Caglieris e a momenti di discussione sulle problematiche adolescenziali in cui le atlete più navigate cercano di restituire le proprie esperienze di vita e di carriera alle più giovani: il perseguimento e affermazione di principi etici e valoriali, quali lealtà, rispetto, collaborazione, la gestione della frustrazione per una sconfitta e degli imprevisti. Tutti principi che, una volta interiorizzati, risultano formativi e trasversali: spendibili, perciò, in tutti i contesti della vita.