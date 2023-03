Sciopero dei trasporti l'8 marzo, possibile stop metro dalle 18

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Sono possibili disagi a Milano e in Lombardia per lo sciopero nazionale dei trasporti indetto da Cub e Slai Cobas.

Per quanto riguarda Trenord, lo sciopero è previsto dalle 21 del 7 marzo alle 21 dell'8. La circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express quindi potrà subire limitazioni e cancellazioni, anche se ci saranno corse garantite (l'elenco è disponibile su app e sito) dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

In particolare martedì sera circoleranno i treni con partenza entro le 21 e arrivo entro le 22, mercoledì mattina viaggeranno i treni con partenza dalla stazione d'origine dopo le 6 e arrivo a destinazione entro le 9, al pomeriggio quelli con partenza prevista dopo le 18. Per quanto riguarda il Malpensa Express sarà allestito un servizio di bus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e viceversa e fra Stabio e Malpensa Aeroporto.

A Milano è possibile lo stop delle metropolitane dopo le 18, mentre nel caso delle linee di superficie ci potranno essere conseguenze per lo sciopero dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio. (ANSA).