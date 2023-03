Ressa all' Ufficio stranieri di Milano, nuove regole

(SEGUE) - MILANO, 06 MAR - E' stata ancora una notte di ressa e bivacchi, a Milano, quella trascorsa da centinaia di persone di fronte alla sede distaccata dell'Ufficio stranieri della Questura, che si trova nella periferia nord della città, in una caserma del Reparto Mobile in via Cagni. E proprio oggi la Questura ha deciso di variare il giorno di presentazione, non più al lunedì ma al martedì, e di rendere l'accesso quindicinale.

La scorsa notte tra via Cagni e le strade e giardini limitrofi si è assistito a bivacchi improvvisati, donne e bambini al freddo, poliziotti in tenuta antisommossa per contenere le persone che cercano di entrare. Un 19enne magrebino si è contuso durante il ribaltamento di una transenna (strutture messe di recente per contenere gli stranieri) ed è stato trasportato dal 118 in codice verde alla Multimedica di Sesto San Giovanni (Milano).

I migranti infatti fanno a spintoni, talvolta perfino con blitz organizzati su base etnica che coinvolgono decine di persone, per poter essere una delle 120-130 che verranno accettate poi durante la settimana all'Ufficio stranieri per presentare le pratiche. Una situazione che sia la politica, sia il privato sociale sia i sindacati di Polizia avevano definito "inaccettabile" e "indegna di una città come Milano". (SEGUE).