Lewis Capaldi ha la bronchite, slitta data al Forum

A causa di una bronchite, il cantautore e polistrumentista scozzese Lewis Capaldi ha spostato la data prevista per l'8 marzo 2023 al Mediolanum Forum di Milano al prossimo 31 maggio.

"Zurigo e Milano, vi scrivo queste righe - scrive l'artista - col cuore a pezzi. Come molti di voi sanno, nelle ultime serate del tour ho avuto difficoltà con la voce; ieri sera a Stoccolma ho fatto del mio meglio per riuscire a cantare durante lo spettacolo, anche se mi sentivo molto a disagio, perché volevo assolutamente evitare di deludere tutti voi. Sono appena stato da un medico specialista in Svezia che mi ha comunicato che ho la bronchite e che dovrei rimanere a riposo con la voce per almeno 3 giorni per non danneggiare la mia voce e poter continuare il tour.

Sono molto dispiaciuto di dover annunciare che gli spettacoli di domani sera a Zurigo e di dopodomani a Milano saranno rimandati, ho già verificato con le venue i giorni liberi a disposizione e le date in cui potrò tornare per suonare a questi spettacoli che non vedevo l'ora di fare! Milano, lo spettacolo si terrà mercoledì 31 maggio, e Zurigo mercoledì 28 giugno".

"Mi dispiace avervi deluso e questa - conclude Capaldi, salito alla ribalta nel 2018 con il singolo Grace - è l'ultima cosa che avrei mai voluto scrivere. Farò tutto il possibile con il riposo e le cure per essere pronto per Barcellona".