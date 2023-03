Dal 7 settembre torna OnDance, la festa della danza di Bolle

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - È ormai una tradizione meneghina l'appuntamento con OnDance, la grande festa della danza ideata e diretta da Roberto Bolle che ogni anno fa ballare tutta Milano e appassionati di danza provenienti da tutta Italia e anche da oltreconfine. Ora le date sono ufficiali: la prossima edizione si terrà dal 7 al 10 settembre.

Da venerdì 10 marzo a mercoledì 31 maggio verranno aperte le iscrizioni per le audizioni di accesso ai workshop di OnDance: i migliori talenti selezionati avranno l'opportunità di studiare per una settimana con grandi maestri - tra cui lo stesso Bolle - e danzare davanti al pubblico di OnDance. I workshop prevedono una settimana di lezioni gratuite dal 4 al 10 settembre a Milano. Sono anche previste borse di studio per gli studenti migliori per proseguire i loro studi.

Le audizioni si svolgeranno online per dare a tutti la possibilità di partecipare. Gli allievi dovranno condividere 3 brevi video in cui si presenteranno, mostrando tutta la loro passione. (ANSA).