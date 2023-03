Bonometti, chiesi a Fontana che non si facesse zona rossa

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - "Sì glielo ho chiesto". Così Marco Bonometti, ex presidente di Confindustria Lombardia, sentito dai pm di Bergamo il 3 giugno 2020, ha risposto agli inquirenti che gli chiedevano se avesse "chiesto al Presidente della Lombardia" Attilio Fontana "di farsi parte attiva a non far istituire zone rosse ma solo di limitare le chiusure alle attività non essenziali". Nel verbale di 5 pagine, con al centro la mancata zona rossa in Val Seriana, l'industriale bresciano ha detto che "Regione Lombardia era d'accordo con noi nel non istituire le zone rosse ma nel limitare le chiusure alle sole aziende non essenziali". (ANSA).