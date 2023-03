A Milano Porta Garibaldi i punti informativi di Station4you

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Dopo le aperture a Roma Termini, Venezia Santa Lucia e Bologna Centrale, arriva anche a Milano Porta Garibaldi Station 4 you, il servizio di informazione e ascolto promosso da Rfi con Grandi Stazioni Rail.

La squadra operativa è composta da otto persone dislocate nei punti strategici della stazione. Gli addetti, riconoscibili attraverso un gilet e dei desk dedicati, saranno a disposizione 7 giorni su 7, dalle ore 6.45 alle 21.30 per dare informazioni sull'accessibilità ai servizi e ai treni, e per ascoltare i viaggiatori, interfacciandosi con chi si occupa della sicurezza e delle infrastrutture (sia fisiche che digitali) dello scalo aiutando a risolvere eventuali problemi.

Nel caso di ritardi o cancellazioni, da parte di Rfi è prevista anche l'attivazione di altri presidi operativi in collaborazione con le società di trasporto ferroviario. (ANSA).