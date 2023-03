8 marzo: a Milano in mostra 'women for freedom'

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Studi di consulenza legale e tributaria ospiteranno le opere di artiste provenienti da Iran, Afghanistan e Ucraina, per instaurare un dialogo interculturale e una catena di solidarietà: è l'iniziativa "Women for Freedom", organizzata a Milano per l'8 marzo dalla scrittrice e anchorwoman romana Claudia Conte.

"Non chiamiamola Festa, ma giornata sottolinea Conte - giacché un numero ancora enorme di noi è ancora alla ricerca di giustizia e libertà. Per questo, in una giornata così carica di significato, continuiamo la nostra battaglia per i diritti con un evento culturale che attraverso le opere di sorelle iraniane, afghane e ucraine racconta difficoltà e rischi delle donne che vivono in contesti estremi segnati da persecuzioni e guerre".

Il percorso espositivo, che verrà allestito in Largo Donegani 2, a Milano, e proseguirà fino all'11 aprile 2023, coinvolgerà opere delle artiste iraniane Fariba Karimi, Pegah Pasyar e Bahar Hamzehpour, dell'afghana Tahmin Alizada e dell'ucraina Tetyana Erhart. (ANSA).