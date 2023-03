Ruba a raffica nei locali del centro di Milano, fermato

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Andava in giro con un grosso borsone in cui metteva il 'frutto' del suo lavoro, ovvero tutto quello che rubava nei locali del centro di Milano. Così, con tutta la merce', è stato fermato dalla polizia ieri intorno alle 22 un siriano di 24 anni, con precedenti.

A dare l'allarme era stato il personale di un bar vicino a piazza Duomo che aveva segnalato una persona che si aggirava fra i tavoli con un fare sospetto. Nel borsone gli agenti hanno trovato una borsa Guess con cento euro di cui una ragazza aveva appena denunciato il furto in un locale vicino, uno smart phone Samsung rubato ad un altra ragazza in un locale della zona. Nel frattempo è arrivata la chiamata per il furto di una borsa di valore rubata in corso Venezia, anche quella ritrovata nel borsone, così come la borsa di valore con documenti rubata in un altro locale di corso Venezia.

Il siriano quindi è stato fermato e denunciato per furto aggravato. (ANSA).