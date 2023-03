Cedono assi e cade in pozzo, salvata dai pompieri nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Poteva essere una tragedia per una donna di 34, ma per fortuna il tutto si è risolto con il trasporto e il ricovero in ospedale sia pur in codice giallo quindi per ferite serie. Una dipendente di una Residenza per anziani (Rsa), Villa Pelucca a Sesto San Giovanni alle porte di Milano, è caduta verso mezzogiorno di oggi in un pozzo profondo almeno tre metri. Le assi di legno che lo coprivano hanno, infatti, ceduto al suo passaggio e lei è precipitata.

Sul posto, in via Tommaso Campanella, sono rapidamente intervenuti 118 e vigili del fuoco. I pompieri, dopo aver indossato le imbragature necessarie, sono riusciti a salvare la lavoratrice poi portata al San Gerardo di Monza. Un intervento non facile visto anche lo spazio ridotto del pozzo. (ANSA).