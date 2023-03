Zanetti, primo tempo equilibrato e ripresa dominata

(ANSA) - MONZA, 04 MAR - "Ho visto un primo tempo equilibrato e un secondo in gran parte dominato. Ma nel calcio i risultati arrivano dai dettagli e noi non siamo stati bravi in questo. Ma non ho visto alcuna flessione, siamo stati vivi: il Monza ha impostato la gara diversamente dal solito, solitamente hanno dominio nel palleggio, oggi ci hanno aspettato". Paolo Zanetti se la prende con i dettagli per commentare la sconfitta del suo Empoli contro il Monza: Nel finale, qualche attimo di tensione tra gli ospiti e le scelte arbitrali: "Ci sono state delle piccole perdite di tempo", chiude Zanetti, "che il direttore di gara permetteva.

Quando ho visto solo 4 minuti di recupero, un po' mi sono arrabbiato". (ANSA).