Lombardia: volata per la giunta, in settimana incontro decisivo

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Entra nel vivo la partita per la nuova giunta della Regione Lombardia. Il centrodestra si rivedrà a metà della settimana, probabilmente mercoledì o giovedì, per quella che si prospetta come la riunione decisiva, anche considerando i tempi previsti per legge che impongono la presentazione della squadra dieci giorni dopo la proclamazione del presidente, notificata al governatore Attilio Fontana lo scorso mercoledì.

Durante l'ultimo vertice tenuto a Roma, oltre al via libera al bis al Welfare di Guido Bertolaso, si sarebbe consolidato lo schema che vede 7 assessori destinati a Fratelli d'Italia, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia e 2 alla lista civica di Fontana. Il prossimo incontrò servirà a riempire le caselle con i nomi. Fdi avrà quasi sicuramente il Bilancio, affidato a Marco Alparone, l'Agricoltura, il Turismo, la Casa, la Sicurezza e la Famiglia. E la vicepresidenza della Giunta che non sembra più scontato toccherà a Romano La Russa, fratello di Ignazio.

Nella Lega reclamano spazio i consiglieri regionali, specie quelli che hanno preso più voti personali. Sembrano sicuri di una conferma Guido Guidesi allo Sviluppo Economico e Massimo Sertori alla Montagna. Resta da capire se il Carroccio riuscirà a tenere la delega pesante dei Trasporti-Infrastrutture, o se dovrà a cederla a Fdi che punta anche alla Cultura con Stefano Zecchi.

Forza Italia potrebbe mantenere le due deleghe che aveva anche nello scorso mandato, ossia il Lavoro-Formazione e la Ricerca. Bertolaso andrà sicuramente a riempire una casella della lista Fontana e visto che il suo assessorato 'vale doppio', la civica potrebbe cedere il secondo posto, magari facendo spazio all'assessore uscente di Noi Moderati Raffaele Cattaneo. I centristi, infatti, hanno chiesto alla coalizione di avere una rappresentanza in giunta e hanno indicato Cattaneo come loro uomo. (ANSA).