Centro Maria Letizia Verga a Monza si amplia, progetto da 15mln

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Un investimento da 15 milioni di euro per ampliare un centro di eccellenza nazionale per la ricerca e la cura delle leucemie in età pediatrica. Il Centro Maria Letizia Verga di Monza diventa più grande per rispondere alle crescenti richieste di cure.

Con l'ampliamento la struttura arriverà ad ospitare reparto di pediatria, day hospital e nuovi uffici. In tre anni il nuovo Centro vedrà aumentare di 5.880 metri quadrati l'edificio attuale con la realizzazione di due nuovi piani sopra la struttura esistente e di una torre di dieci piani aderente allo stabile. Il nuovo centro offrirà 17 posti letto di degenza, un day hospital, spazi dedicati alla ricerca e aree gioco. I finanziamenti verranno raccolti attraverso una campagna di raccolta fondi.

L'annuncio è stato fatto durante l'Insieme Day all'Autodromo di Monza, l'evento annuale del Comitato Maria Letizia Verga, associazione non profit che riunisce genitori, volontari, amici, sostenitori, ricercatori, medici e operatori sanitari impegnati da oltre 40 anni nella lotta contro le leucemie del bambino. Con il nuovo progetto crescerà anche lo spazio per la ricerca con un' area dedicata dotata di spazi per dottorandi, post doc e borsisti, una biobanca con crioconservazione e laboratori altamente innovativi. Il progetto prevede uno stabile a basso impatto ambientale che sarà realizzato secondo standard di assoluta accessibilità, privo quindi di barriere architettoniche, e sostenibilità ambientale. (ANSA).