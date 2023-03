Atalanta, Gasperini: 'Il gol? Mancato anche al Napoli'

(ANSA) - BERGAMO, 04 MAR - "E' mancata la fase della realizzazione, perché siamo arrivati al dunque tante volte, anche da palla inattiva, in gioco aereo. Ma il Napoli con la Lazio ha perso attaccando, eppure nessuno in quel caso solleva il problema del gol". Così Gian Piero Gasperini dopo lo 0-0 dell'Atalanta con l'Udinese. "La prestazione c'è sempre, teniamo bene il campo, la squadra non è cotta, svogliata o in difficoltà fisica. Ci sono anche gli avversari, magari più freschi nel primo tempo dove abbiamo concesso un'occasione sul retropassaggio", spiega il tecnico nerazzurro. Che fa gli elogi al suo portiere: "Musso è spesso impegnato molto poco e prendere gol al primo tiro è demoralizzante. Stavolta è stato decisivo e sono contento per lui". Sull'appannamento dell'attacco, soli 3 gol da fine gennaio a oggi, Gasperini è netto: "E' importante, al di là del momento di Hojlund e Lookman, ragazzi straordinari che ci hanno portato in alto, recuperare al meglio Muriel e Pasalic, che oggi si trovavano a occhi chiusi, e Zapata, che può recuperare per Napoli. Sono giocatori esperti e di grande spessore, ne abbiamo bisogno". Infine, sul big match del "Maradona" sabato prossimo: "Una partita da far bene contro una squadra straordinaria. Ha perso attaccando tantissimo, ma nessuno dice che fa fatica a segnare". (ANSA).