Ucciso in una lite, fermato figlio padrona di casa vittima

(ANSA) - PAVIA, 03 MAR - Ci sarebbe una questione di bollette non pagate all'origine della lite che ieri sera è culminata in omicidio alla cascina Montericco, nelle campagna di Mortara (Pavia). Un figlio della proprietaria della cascina, 46 anni, pregiudicato, è stato fermato su disposizione del pm di turno Paolo Mazza, dopo le indagini dei carabinieri La vittima si chiamava Christian Ikowge, 25 anni, nigeriano, operaio, incensurato: colpito da tre coltellate al torace intorno alle 21,30, è morto la scorsa notte in ospedale. Abitava con il fratello nel cascinale, in un alloggio al quale era stata staccata la luce, sembra per ragioni di morosità. (ANSA).