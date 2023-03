8 marzo: a Milano online 'le vie delle donne'

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - 'Milano città delle donne' non solo l'8 marzo ma tutto l'anno, con la nuova pagina web "le vie delle donne" - online da oggi - realizzata dal settore toponomastica del Comune, che raggruppa le vie, le piazze, i monumenti (solo 4, tutti degli ultimi 4 anni) e le pietre di inciampo dedicate alle donne.

La toponomastica al femminile fa parte delle iniziative di "Milano Città delle donne", il palinsesto realizzato dal Comune di Milano in occasione della Giornata internazionale della donna, presentato oggi dalla delegata alle Pari Opportunità di Genere, Elena Lattuada, che ha voluto accanto a sé la neo-rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, e la rettrice di Milano Bicocca, Giovanna Iannantuoni, per parlare di carriere Stem al femminile. In sala anche l'ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli-Finzi.

"Abbiamo scelto di costruire eventi e occasioni di incontro - ha detto Lattuada - per parlare delle moltissime donne che hanno fatto la storia della nostra città, troppo spesso poco conosciute. Da questa consapevolezza nasce l'idea del sito sulla toponomastica femminile, con l'intento di aggiornarlo costantemente anche con altri luoghi simbolici per Milano e di un percorso museale con opere significative". Oltre alla pagina web, si potranno conoscere le donne di Milano anche con una camminata il 10 marzo, o con un percorso di opere d'arte dedicate all'universo femminile in musei, case museo, al Monumentale e al Castello Sforzesco.

Domani mattina alle 11, invece, il cortile di Palazzo Reale ospiterà le riprese video di 'Work out - Allenamento per la distruzione del Patriarcato' . Le artiste Silvia Levenson e Natalia Saurin, realizzeranno un'opera video cui chiunque può prendere parte. Il video mostrerà volti e pugni in slow motion, evidenziando la fatica e il tempo necessario per cambiare una cultura maschilista. (ANSA).