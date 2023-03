Webuild: apre a Milano la mostra 'Costruire il futuro'

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Un viaggio nel futuro delle infrastrutture per riflettere sul valore delle grandi opere e sulla necessità di definire un programma a lungo termine di sviluppo nel settore. È il racconto della mostra 'Costruire il futuro. Infrastrutture e benefici per persone e territori' inaugurata e promossa da Webuild con la Triennale Milano, dove resterà aperta al pubblico gratuitamente dal 3 al 26 marzo 2023.

Ad accogliere i visitatori, all'ingresso della mostra, è la testa della Tbm 'Stefania', una delle sei talpe meccaniche impiegate da Webuild per scavare le gallerie della nuova Linea M4 di Milano. La testa, che ha un diametro di 6,7 metri e un peso di 58 tonnellate, è avanzata nel suolo del capoluogo lombardo a una velocità media di 18,5 metri al giorno, scavando parte della linea che attraverserà la città da est a ovest. Un asse fondamentale che, grazie all'inaugurazione nei prossimi mesi della stazione San Babila, collegherà in 12 minuti l'aeroporto di Linate alla città.

La mostra si sviluppa in otto aree tematiche con un racconto 'immersivo' delle opere che Webuild ha realizzato o sta realizzando nel mondo, intervallato da una installazioni site-specific di approfondimento create da architetti, paesaggisti, artisti e pensatori internazionali.

"Oggi ci sono nel Paese la volontà e la necessità di cambiare - commenta Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild - e dobbiamo trasformare in concreto le possibilità che ci offre il Pnrr. Spesso c'è stata mancanza di risorse, ma oggi non abbiamo scuse e questa opportunità ci pone di fronte ad una grande sfida, quella di creare infrastrutture sostenibili e con esse lavoro, dando un futuro alle prossime generazioni".

"Il tema delle grandi opere si intreccia con lo sviluppo della qualità della vita e con la redistribuzione nel territorio delle infrastrutture essenziali per la società: dalla collaborazione con Webuild - aggiunge Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano - è nata l'idea di una mostra che mette in scena una lunga storia di successi infrastrutturali insieme al punto di vista di un gruppo internazionale e selezionato di progettisti del paesaggio". (ANSA).