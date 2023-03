M4: Salini (Webuild), obiettivo giugno per aprire San Babila

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Per la M4 di Milano "tutto procede regolarmente, tenendo conto che siamo sottoterra, sotto una città complicata come Milano: abbiamo scavato tutto per arrivare a San Babila, ci auguriamo che a giugno sia inaugurata fisicamente la stazione". Lo afferma l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini.

"Abbiamo dato la stazione, daremo le stazioni ai cittadini: già una parte di metropolitana funziona. Avete visto cosa siamo riusciti a fare come ripristino dei luoghi e pensiamo la gente sia anche contenta del lavoro fatto in superficie", aggiunge Salini rispondendo ai giornalisti a margine dell'inaugurazione della mostra 'Costruire il futuro' alla Triennale di Milano organizzata da Webuild, spiegando che "il segnale è che i lavori si possono fare, certo bisogna avere presente che, come in tutte le cose che l'uomo fa, si va incontro a difficoltà, sfide e complessità, ma si cerca sempre di raggiungere l'obiettivo".

(ANSA).