L'ex presidente Thohir, l'Inter mi manca moltissimo

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Mi manca moltissimo. Sempre forza Inter. Al momento non ho in mente una riacquisizione della squadra, perché sono concentrato sugli affari qui in Indonesia.

E poi l'Inter è una famiglia e per seguirla devi stare a Milano e al momento devo pensare al mio Paese. Adesso continuo a supportare l'Inter solamente da tifoso". Intervistato da Sport Mediaset, l'ex proprietario e presidente dell'Inter Erick Thohir, che è attualmente presidente della federcalcio dell'Indonesia, tiene a sottolineare come abbia ancora la passione per il nerazzurro.

Ma, in questi ultimi tempi, ha sentito Moratti e Zhang? "No, è da un po' di tempo che non ci sentiamo - risponde - e che non ho loro notizie". Poi si dichiara un estimatore del tecnico interista, Simone Inzaghi: "Sì, mi piace molto, sta facendo un grande lavoro".

Sul calcio in Indonesia, Thohir (che in passato è stato anche a capo del comitato olimpico del suo paese) spiega che "in Italia tutta la famiglia va allo stadio, anche le donne e i bambini, mentre in Indonesia non è così - dice -. Dobbiamo cercare di lavorare su questo aspetto per migliorare l'esperienza del calcio indonesiano". (ANSA).