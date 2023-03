Covid, Fontana: so di essere indagato dai giornali, vergogna

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - "E' vergognoso che una persona che è stata sentita a inizio indagine come persona a conoscenza dei fatti scopra dai giornali di essere stato trasformato in indagato. E' una vergogna sulla quale non so se qualche magistrato di questo Paese ritiene di indagare. Sicuramente non succederà niente". Così il governatore Attilio Fontana torna a parlare dell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid che lo vede indagato, tra gli altri, con l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro Roberto Speranza. "Anche in altri processi in cui sono stato assolto - aggiunge - ho saputo dai giornali cose che non sapevo". (ANSA).