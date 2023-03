Covid: Alg, con legge Cartabia tragedia liquidata con 21 righe

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - "Ventuno (21) righe che riassumono tre anni di indagini sulla tragedia che più ha sconvolto il nostro Paese dal Dopoguerra. Ventuno righe su un'indagine che dovrebbe far luce sulle responsabilità civili e penali delle vittime del Covid all'inizio del 2020". Così i giornalisti lombardi dopo il comunicato stampa della Procura di Bergamo che tratteggia in modo scarno l'inchiesta sulla pandemia in Lombardia resa nota poi, con una fuga di notizie, su tutti i media italiani.

"Queste ventuno righe sono ai sensi di legge ma per chi fa informazione sono imbarazzanti - afferma Paolo Perucchini, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti -.

Imbarazzo che non dovrebbero avvertire solo gli operatori dell'Informazione, ma tutti i cittadini. La riforma Cartabia va cancellata. Il rischio è che il Paese da oggi possa essere informato solo con comunicati stampa così".

Il sindacato lombardo dei giornalisti e il Gruppo Cronisti Lombardi ringraziano tutti i colleghi che, nel rispetto dei valori della professione, anche in questo contesto normativo, continuano a svolgere con dedizione il loro lavoro: "Saremo vicini a tutti loro - si legge in una nota - per difendere il diritto alla libertà di stampa e chiediamo all'Odg e alla FNSI di avviare una campagna di protesta per la cancellazione delle norme Cartabia che imbavagliano la stampa". (ANSA).