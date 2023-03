8 marzo: con Follow the pink contro tumori femminili

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Per l'8 marzo torna l'edizione primaverile di Follow the Pink, l'iniziativa della Fondazione IEO-MONZINO interamente riservata alle donne per diffondere la cultura della prevenzione e per supportare la Ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia dedicata ai tumori che colpiscono le donne.

Anche l'edizione primaverile 2023 sostiene infatti il Women's Cancer Center dello IEO, il primo centro in Italia riservato al mondo dei tumori femminili nella sua globalità: dalla gestione del rischio di ammalarsi, alla diagnosi precoce, alle terapie, fino al reinserimento nella quotidianità con il recupero del progetto di vita individuale.

E alle donne in particolare si rivolgono i brand che prendono parte all'iniziativa, devolvendo alla campagna parte dei profitti, come NaturElle, che produce non parrucche ma vere protesi fisse studiate per la chemioterapia. (ANSA).