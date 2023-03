Incendio in stabile disabitato in periferia a Milano

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Un incendio si è sviluppato stamani all'interno di una palazzina in disuso in via Quintiliano alla periferia di Milano. Le fiamme hanno interessato il quarto e il quinto piano.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco, personale del 118 e gli agenti della Polizia di stato.

Le fiamme hanno interessato materassi e altri oggetti rimasti nello stabile, un tempo sede della storica casa discografica Sugar-Cgd che era stata sgomberata nei mesi scorsi dai senzatetto che vi avevano trovato rifugio.

Non sono quindi rimaste coinvolte persone (ANSA).