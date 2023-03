Cospito, giovedì presidio anarchici sotto sede FdI a Milano

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - "L'assemblea cittadina milanese contro il 41 bis e l'ergastolo ha indetto per giovedì 2 marzo un presidio solidale ad Alfredo Cospito sotto la sede di Fratelli d'Italia a Milano". Lo si legge sui profili social di 'Galipettes', centro sociale milanese vicino alla galassia anarchica. Pubblicato sugli stessi profili anche un volantino in cui 'Fratelli d'Italia' è scritto capovolto. Il presidio si terrà alle ore 18 in corso Buenos Aires. "Oggi - ha scritto Cospito in una lettera citata durante una conferenza stampa in Senato - sono pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis. Settecentocinquanta persone lo subiscono senza fiatare". (ANSA).