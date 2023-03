Cade durante l'arrampicata, muore 24enne in Val d'Avio

(ANSA) - BRESCIA, 01 MAR - Un alpinista di 24 anni è morto precipitando durante un'arrampicata in cordata con alcuni amici.

È accaduto sulla cascata di ghiaccio della Madonnina, in Val d'Avio, sui monti dell'Alta Valcamonica, in provincia di Brescia.

Il giovane sarebbe precipitato mentre era in cordata. Sarebbe rimasto appeso alle corde alle quali era legato senza quindi cadere nel vuoto, ma sbattendo violentemente contro la parete.

