A Giornata dei Giusti Milano anche ricordo di Luca Attanasio

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Ci sarà anche un riconoscimento e un ricordo di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in Congo nel febbraio del 2021, in occasione della Giornata dei Giusti che si celebrerà nell'omonimo giardino sul Monte Stella di Milano venerdì.

Durante la cerimonia di scoprimento delle targhe dei nuovi Giusti, è prevista la consegna delle pergamene in onore dei Giusti segnalati dalla società civile, tra cui c'è proprio Attanasio che si è distinto con il suo lavoro con l'associazione Mama Sofia per l'attenzione agli ultimi e la difesa dei diritti umani in Africa. L'ambasciatore verrà ricordato a due anni dalla morte insieme alla famiglia.

Il tema della Giornata di quest'anno è 'Salvare l'umano nell'uomo. I Giusti e la responsabilità personale'. Le personalità onorate, che si sono distinte per la lotta contro ogni forma di totalitarismo, sono Gareth Jones, giornalista gallese che fu il primo a documentare l'Holodomor, cioè il genocidio per fame perpetrato dal governo comunista russo in Ucraina negli anni '30. C'è poi Alfreda "Noncia" Markowska, donna rom che durante il Porrajmos perse la sua famiglia ma rischiò la vita per salvare dallo sterminio il maggior numero di bambini, rom o ebrei; Sir Hersch Lauterpacht, giurista britannico che ha posto l'individuo al centro del diritto e ha promosso a Norimberga l'idea di responsabilità personale di fronte a ordini inumani. Infine Akram Aylisli, scrittore azero che ha denunciato le violenze del suo Paese contro gli armeni.

"Mai come in questo momento storico dove le autocrazie minacciano la democrazia, cercano di soffocare i diritti nazionali dei popoli e calpestano i diritti delle donne dall'Ucraina, alla Russia, all'Iran, all'Afghanistan - ha spiegato in una nota Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Gariwo - è importante ricordare il valore delle donne e degli uomini giusti". (ANSA).