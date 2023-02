Tononi, Banco Bpm non vuole un'aggregazione con Mps

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Banco Bpm ribadisce di non essere in alcun modo intenzionata a perseguire una operazione di aggregazione con Mps". E' quanto ha dichiarato il presidente della banca, Massimo Tononi, intercettato a margine del cda del Banco che ha deliberato la lista per il rinnovo del board, in merito alla indiscrezioni di stampa relative a una possibile integrazione con Mps.

Il board di Banco Bpm ha varato la lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione della banca di Piazza Meda , in scadenza con l'assemblea di aprile. Tononi e Giuseppe Castagna, i cui nomi aprono la rosa di 15 componenti, sono stati ricandidati ripettivamente alla presidenza e all'incarico di amministratore delegato dell'istituto milanese. (ANSA).