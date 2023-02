Cremonese-Roma 2-1, prima vittoria per i grigiorossi

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Cremonese ha battuto 2-1 la Roma in un posticipo della 24/a giornata di serie A, conquistando la prima vittoria stagionale. Allo Zini, i grigiorossi sono andati in vantaggio con Tsadjout nel primo tempo. A inizio ripresa, il tecnico degli ospiti, Josè Mourinho, è stato espulso. Spinazzola ha pareggiato per la Roma al 26', ma nel finale Daniel Ciofani, su rigore, ha regalato la prima gioia ai tifosi di casa. (ANSA).