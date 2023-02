San Siro: Sala, ipotesi La Maura delicata ma potrebbe piacere

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - L'ipotesi di realizzare lo stadio del Milan nell'area dell'ex ippodromo La Maura "é un'ipotesi delicata perché sta nell'ambito del Parco Sud però, siccome il Milan mi ha anche detto che l'intenzione sarebbe quella di fare lo stadio e probabilmente anche di portarci il Vismara, cioè la parte dedicata a giovani e donne, magari é una soluzione che può funzionare e potrebbe anche piacere". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'incontro di questa mattina con Inter e Milan sul progetto de nuovo stadio.

"L' Inter mi ha comunicato che stanno guardano un'altra area, mi dicono fuori Milano - ha aggiunto a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm - ma non mi hanno nemmeno accennato dov'è perché hanno un accordo di riservatezza". "Quello che oggi dice l'Inter é che altre aree nel Comune di Milano non le vedono. In effetti, se facciamo mente locale a tutte le aree di cui si é parlato in questo lungo periodo, si é parlato di Sesto, poi di San Donato e poi é uscita l'ipotesi La Maura - ha concluso - . In tutto questo tempo non é uscita un'altra ipotesi su Milano, é perché non c'è evidentemente".

(ANSA).