San Siro: Sala, Comune potrebbe cederlo a prezzo stracciato

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Lo stadio di San Siro secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non è troppo caro per una sola squadra. "No assolutamente, il problema non é il costo ma il problema sono i ricavi per cui le squadre ritengono di non poter realizzare quelli di cui hanno bisogno - ha spiegato il sindaco a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Iulm - Ormai San Siro a livello di libri vale talmente poco che il Comune potrebbe cederlo a uno delle due squadre a un prezzo veramente quasi stracciato".

Da sindaco in questa situazione "ho visto anche quanto in Italia é difficile fare uno stadio, per le regole, per la volontà dei tanti. Il punto vero é che nel calcio di oggi - ha concluso - servono stadi moderni quindi di questo io ne devo prendere atto. La mia speranza iniziale è sempre stata quella di un ripristino di San Siro ma le squadre ci hanno fatto ampiamente capire che non é una situazione fattibile".