San Siro, da Milan interesse formale per area La Maura

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Nel corso dell'incontro sul progetto del nuovo stadio che si è tenuto a Palazzo Marino tra il sindaco Giuseppe Sala e le squadre di Milan e Inter, i rappresentanti della società rossonera hanno comunicato di avere un interesse formale a realizzare l'impianto sull'area dell'ex ippodromo La Maura.

"L'opzione principale rimane lo stadio di San Siro con il Milan - ha spiegato Alessandro Antonello amministratore delegato dell'Inter al termine dell'incontro -, però oggi ufficialmente il Milan ha comunicato che c'è un interesse formale sull'area de La Maura. Questo richiederà alcune settimane di analisi da parte del Milan per poi rivedersi tra qualche giorno e capire se effettivamente quell'area sarà oggetto di sviluppo, oppure se procederemo con il progetto originale quindi insieme a San Siro".

"L'Inter in questi anni ha sempre lavorato in maniera molto coerente su questo progetto e quindi ancora una volta noi vogliamo ribadire che il progetto principale rimane per noi San Siro insieme al Milan", ha chiarito Antonello. "Chiaramente, qualora ci dovesse essere la scelta del Milan di opzionare un'altra area, anche l'Inter ha un piano alternativo - ha precisato -; come abbiamo sempre detto sin dall'inizio, quindi anche noi stiamo lavorando su una opzione alternativa. Di conseguenza aspettiamo l'esito di questa valutazione da parte del Milan e poi capiremo i prossimi passi".

"L'opzione è San Siro insieme al Milan. Se il Milan andasse a La Maura, noi abbiamo un piano B alternativo che è in un'altra area, e non a San Siro - ha aggiunto -. L'area è stata identificata ma non possiamo fare disclosure perché c'è un piano di confidenzialità da rispettare". Comunque "è fuori dall'area del comune di Milano", ha concluso. (ANSA).