Incendio in cucina, 50enne ustionato in uno stabile nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Un uomo di 50 anni è rimasto ustionato, non in modo grave, nell'incendio della cucina del suo appartamento al settimo piano di uno stabile a Cornaredo.

L'uomo è stato portato all'ospedale San Carlo.

Nell'appartamento c'era anche un gatto, intossicato dal fumo, e i vigili del fuoco l'hanno portato in salvo.

Oltre a 5 squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti personale del 118, carabinieri e agenti della Polizia locale.

(ANSA).