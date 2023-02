Il Pac di Milano per tre giorni diventa una mostra-discoteca

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Il Padiglione di Arte Contemporanea di Milano per tre giorni diventa una discoteca. Dal 3 al 5 marzo ospita infatti Discorivoluzione, mostra evento con cinque installazioni create appositamente per gli spazi del Pac che raccontano le trasformazioni della società dagli anni '60 attraverso l'evoluzione del Clubbing.

Di giorno quindi si potranno visitare le tre sezioni della mostra (Discodiorama, Discoarcheologia e Discoarchivio) con le installazioni progettate da 60 studenti del Laboratorio di Progettazione degli Interni del Politecnico di Milano.

La sera poi il Pac diventa un vero e proprio Club animato da Le cannibale, venerdì con Daniele Baldelli, dj fondatore del celebre Cosmic, e Fabio Monesi e sabato con Lena Willikens, dj resident del Salon Des Amateurs, e la musicista e cantante giapponese Hiroko Hacci.

La mostra-evento ideata da Politecnico, PAC Padiglione d'Arte Contemporanea e Le Cannibale e promossa dal Comune di Milano Cultura fa parte degli eventi di Milano MuseoCity, che per tre giorni trasforma la città in un museo diffuso. (ANSA).