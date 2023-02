Fontana, Bertolaso resti assessore, è la persona giusta

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Per fare l'assessore alla Sanità in Lombardia "io credo che Guido Bertolaso sia la persona giusta": parola del presidente della Regione Attilio Fontana, appena riletto, che così ha spiegato di voler riconfermare in giunta l'ex capo della protezione civile.

"Ma è inutile che anticipi delle cose se non abbiamo parlato ancora neppure dei posti e delle distribuzioni. Per ora - ha aggiunto - abbiamo parlato soltanto della perimetrazione dei diversi assessorati". Dal canto suo, Bertolaso è disponibile "ma a delle condizioni molto precise. Ora si tratta di vedere se la politica sarà disposta ad accettare le mie condizioni che sono semplicemente quelle di lavorare sulla base del merito, delle competenze e degli interessi dei cittadini, senza guardare in faccia nessuno" ha spiegato- "Il pomo della discordia lo sono sempre stato per tutta la mia vita - ha aggiunto rispondendo ai giornalisti - , quindi non mi pare una novità da questo punto di vista". Anche perché "sono abituato a dire ciò che penso e lavorare solo esclusivamente per i miei concittadini". (ANSA).