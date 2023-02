Ballardini, vittoria meritata, Cremonese ha giocato da squadra

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "La Cremonese questa sera ha fatto una partita da squadra, con intensità, con qualità, ha meritato la vittoria. Giochi contro la Roma e devi concedere qualcosa, quando ci siamo allargati abbiamo sofferto un po' di più e quindi questa è stata la partita". Alla prima vittoria in assoluto in questo campionato, e alla seconda (vedi Coppa Italia) sui giallorossi in questa stagione, il tecnico della 'Cremo' Davide Ballardini, intervistato da Dazn, sottolinea i meriti dei suoi, anche se "quando la Roma ha pareggiato è chiaro che direi una bugia che era più nell'aria qualche occasione in più per loro. Ma la Cremonese aveva grande voglia e grande attenzione". "Abbiamo fatto delle grandi partite come in Coppa Italia proprio contro la Roma - dice ancora Ballardini -. Per me è importante vedere la squadra com'è chiara nelle due fasi di gioco. Quando abbiamo la palla facciamo ancora qualche errore, da un'azione pericolosa per noi ne nasce una pericolosa per gli avversari. Questa è la strada da percorrere, però non solo da oggi".

Ma ora la Cremonese cosa deve fare per riuscire nel miracolo della salvezza? "Non abbiamo mai guardato la classifica, non lo faremo nemmeno ora". (ANSA).