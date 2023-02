Shoah: a Milano gli studenti adottano 16 pietre d'inciampo

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Sedici pietre d'inciampo sono state 'adottate' dalle ragazze e dai ragazzi di alcune scuole del Municipio 2 di Milano: gli studenti si prenderanno cura delle pietre poste davanti al portone dell'ultimo domicilio dove le vittime della persecuzione nazi-fascista sono vissute da donne e uomini liberi. È quanto prevede il patto di collaborazione siglato oggi davanti al Muro dell'Indifferenza, nell'atrio del Memoriale della Shoah, tra il Comune di Milano, il Comitato Pietre d'inciampo, e le scuole 'Simona Giorgi' (ex Ciresola), 'Francesco Cappelli' (ex-Giacosa), 'Italo Calvino', 'San Giuseppe - La Salle' e il liceo classico 'Giosuè Carducci'.

Si tratta del primo accordo per la cura delle pietre d'inciampo collocate nelle vicinanze dei plessi scolastici: agli studenti è affidata la custodia delle pietre e la loro valorizzazione con attività didattiche per diffonderne la conoscenza. Una "nuova alleanza" l'ha definita l'assessora ai Servizi civici con delega alla Partecipazione, Gaia Romani.

"Solo un mese fa la senatrice Segre ci ha messo in guardia sul rischio che l'orrore della Shoah possa nel futuro prossimo diventare solo una riga nei libri di storia - ha ricordato- per questo, avvicinare sempre di più i ragazzi alla conoscenza e al senso della memoria diventa essenziale".

L'iniziativa è una "sfida della memoria" per la città, "perché diventi un modello" ha sottolineato il presidente del Memoriale, Roberto Jarach. "La responsabilità - ha spiegato - adesso passa ai giovani, alle scolaresche di zona che diventeranno custodi di questa memoria".

L'idea delle 'Stolpersteine', pietre d'inciampo in tedesco, nata in Germania alla fine degli anni Novanta per iniziativa dell'artista Gunter Demnig, ha potato oggi a contare in tutta Europa oltre 90mila pietre posate; a Milano sono 171 gli 'inciampi' e nel 2024 arriveranno a superare le duecento unità sul territorio cittadino. (ANSA).