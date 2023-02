Mediaset listata a lutto, Ciao Maurizio sull'antenna di Cologno

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Ciao Maurizio": è una Mediaset listata a lutto quella che poco fa ha dato l'addio a Maurizio Costanzo chiudendo la lunga diretta dei funerali su Canale 5.

Sull'antenna di Cologno Monzese, in alto sulla vista della città, la scritta.

La diretta di Canale 5 non si è fermata dopo l'uscita del feretro alla Chiesa degli Artisti: le telecamere di Verissimo hanno proseguito accompagnando in onda il viaggio del giornalista e mostrando l'auto con la bara che ha sostato per un minuto al teatro Parioli di Roma, la casa professionale di Costanzo. "Ciao Maurizio sarai per sempre nei nostri cuori. Pier Silvio" è l'ultimo cartello del programma, che campeggia anche davanti agli studi dell'azienda a Cologno. (ANSA).